POL-FR: Lörrach: Aufmerksame Nachbarin vereitelt Einbruch in Wohnhaus - Täter entkommen

Freiburg (ots) - Lörrach: Aufmerksame Nachbarin vereitelt Einbruch in Wohnhaus - Täter entkommen

Eine aufmerksame Bürgerin vereitelte am Donnerstagabend in der Hangstraße einen Einbruch. Die Frau bemerkte um 19.30 Uhr am Haus ihrer Nachbarn zwei dunkle gekleidete Personen, die sich am Rollladenkasten zu schaffen machten. Die couragierte Frau sprach die Personen an, worauf diese sofort die Flucht ergriffen und über eine Treppe in Richtung Bergstraße davonrannten. Die Zeugin alarmierte die Polizei, die mit mehreren Streifen nach den Flüchtigen fahndete. Die Fahndung verlief ergebnislos. Bei der Überprüfung des Hauses wurden frische Einbruchspuren festgestellt. In Anbetracht der derzeitigen Einbruchsserie im Landkreis Lörrach bittet die Polizei weiterhin um erhöhte Wachsamkeit.

