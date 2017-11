POL-FR: Lörrach: Ärgerliche Anmache und provokante Schauspielerei - Anzeige und Platzverweis für Unruhestifter

Freiburg (ots) - Lörrach: Ärgerliche Anmache und provokante Schauspielerei - Anzeige und Platzverweis für Unruhestifter

Für Ärger sorgte ein Betrunkener am späten Donnerstagabend in der Wallbrunnstraße. Der 33-Jährige trieb sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts herum und belästigte zwei Frauen. Deren Begleiter verbaten sich das Gehabe und wurden daraufhin beleidigt, worauf man die Polizei rief. Während deren Anfahrt meldete ein Mann über Notruf, dass er in der Wallbrunnstraße angefahren worden wäre. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei dem Anrufer um den Störenfried handelte. Der hatte eine Lügengeschichte aufgetischt und geschauspielert. In Wirklichkeit hatte er sich auf das stehende Auto einer der Frauen fallen lassen, um einen Unfall vorzutäuschen. Die Polizeibeamten zeigten den 33-Jährigen wegen Beleidigung an, erteilten ihm einen Platzverweis und warteten, bis er gegangen war.

