POL-FR: Klettgau. Spiegel streifen sich - schwarzer VW Fox flüchtig - Zeugenaufruf!

Freiburg (ots) - Am Ortseingang von Erzingen, aus Richtung Degernau, streiften sich am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr die Spiegel zweier Autos. Während ein 26 jähriger mit seinem Honda anhielt, fuhr der andere Autofahrer weiter. Nach Angaben des Honda-Fahrers soll dieser deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein, so dass es zum Unfall kam. Der Flüchtige fuhr in Richtung Degernau davon. Anhand an der Unfallörtlichkeit gefundener Spiegelteile kommt als Fluchtfahrzeug ein schwarzer VW Fox der Baujahre 2005 bis 2011 in Betracht. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) sucht nach diesem Auto und bittet um Hinweise.

