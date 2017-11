POL-FR: Lauchringen. Auffahrunfall am Stauende - Autofahrer leicht verletzt

Freiburg (ots) - Am Donnerstag gegen 17:40 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der A 98. Dort hatte sich in Richtung Wutachtal vor der Abfahrt auf die B 314 ein Rückstau gebildet. Dies bemerkte ein 44 jähriger BMW-Fahrer zu spät und fuhr nahezu ungebremst einem stehenden Sattelzug in das Heck des Aufliegers. Der BMW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. An seinem BMW entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 10000 Euro liegen. Die Straße musste durch eine Spezialfirma wegen ausgelaufenem Öl gereinigt werden. Die A 98 war deshalb dort bis 19.30 Uhr gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

