POL-FR: Grafenhausen. Einbruch in Einfamilienhaus

Freiburg (ots) - Das am Ortsrand von Brünlisbach gelegene Einfamilienhaus wurde in den letzten zwei Tagen von Einbrechern heimgesucht. Tatzeitraum ist zwischen Dienstagmorgen und Donnerstagabend. Mit einem Stein wurde die Scheibe einer Terrassentüre eingeworfen. Der oder die Täter konnten so ins Haus gelangen. Sämtliche Räume im Erd- und Obergeschoss wurden durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungsgruppe Einbruch hat die Ermittlungen aufgenommen.

