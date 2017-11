POL-FR: Bad Säckingen. Geplatzter Kühlerschlauch und vergessenes Mittagsessen führen zu Feuerwehreinsätzen

Freiburg (ots) - Zu zwei Einsätzen rückten Feuerwehr und Polizei gemeinsam am Donnerstag aus. Beides Mal war die Außenwirkung größer als die Ursache. Die Feuerwehr brauchte in beiden Fällen nicht zu löschen. Zum ersten Einsatz rückte man gegen 08:00 Uhr aus. Einsatzgrund war hier ein vermeintlich brennender Pkw auf der B 34. Hier hatten ein gerissener Kühlerschlauch und der damit verbundene Wasseraustritt auf den heißen Motor für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Der Pkw musste nur zur Seite geschoben werden. Ein vergessenes Mittagsessen auf dem Herd sorgte zur Mittagszeit für den zweiten Einsatz an diesem Tag. Hier wurde Rauch im Treppenhaus des Wohnblockes in der Dürerstraße der Leitstelle gemeldet. Es kam niemand zu Schaden, auch beschädigt wurde nichts. Es ist anzunehmen, dass aber das Essen nicht mehr genießbar war. Die Feuerwehr war bei diesem Ereignis mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

