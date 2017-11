POL-FR: March - Fahren unter Drogeneinwirkung

Freiburg (ots) - March - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kontrollierte eine Polizeistreife gegen 00:30 Uhr in Bötzingen einen Pkw-Fahrer. Dieser war zuvor bei Erkennen einer Kontrollstelle in der Hauptstraße in March-Buchheim geflüchtet und anschließend von den Beamten verfolgt worden. Bei dem 24-Jährigen waren Anzeichen auf eine vorliegende Drogenbeeinflussung vorhanden. Ein entsprechender Test bestätigte den Verdacht, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Der Autofahrer wird nach Vorliegen des Untersuchungsergebnisses angezeigt.

