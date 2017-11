POL-FR: Bötzingen - Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Bötzingen - Am Donnerstagabend kam es gegen 18:25 Uhr in Bötzingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von zirka 13.000 Euro entstand. Ein Autofahrer übersah beim Ausfahren vom Grundstück einer Tankstelle in der Gottenheimer Straße einen dort fahrenden Pkw und es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand.

