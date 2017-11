POL-FR: Weil am Rhein: Polizeibeamte meistern kritische Situation - lebensmüder Wohnmobilfahrer überwältigt

Freiburg (ots) - Weil am Rhein: Polizeibeamte meistern kritische Situation - lebensmüder Wohnmobilfahrer überwältigt

Eine kritische Situation meisterte die Polizei am Donnerstagmorgen in Weil am Rhein. Ihr wurde kurz nach 9 Uhr mitgeteilt, dass im Sport- und Freizeitgelände ein Mann schwankend zu einem Wohnmobil ging, sich ans Steuer setzte und stark beschleunigend wegfuhr. Nach wenigen Metern sei das Wohnmobil gegen einen Stein geprallt, worauf der Fahrer aus- und gleich wieder einstieg. Beim Eintreffen einer Streife befand sich der Fahrer im Wohnmobil und öffnete die Türe erst nach mehrmaligem Klopfen. Er hielt ein größeres Messer in der Hand und drohte, sich damit etwas anzutun. Er verstärkte die Drohung, in dem er sich Schnitte zufügte. Eine Beamtin fand Zugang zu dem Lebensmüden und konnte ihn dazu überreden, das Messer wegzulegen. Im Anschluss daran wurde der Mann überwältigt und vorläufig festgenommen. Bei ihm handelt es sich um einen 69-jährigen Franzosen, der alkoholisiert war offenbar psychische Probleme hat. Er wurde vom Rettugnsdienst ins Krankenhaus gebracht, dort untersucht und zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik überwiesen.

