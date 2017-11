POL-FR: Bonndorf. Lieferwagen kommt von Straße ab - Fahrer verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots) - Ein 45 Jahre alter Fahrer eines Lieferwagens wurde am Donnerstagmorgen nach einem Verkehrsunfall verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An seinem wenige Monate alten Lieferwagen, einem VW Crafter, entstand Totalschaden in Höhe von ca. 50000 Euro. Zum Unfall kam es, als der Mann die Kreisstraße von Bonndorf in Richtung Boll befuhr. Bei winterlichen Verhältnissen kam er vor einer Linkskurve von der Straße ab, drehte sich um die eigene Achse und rutschte einen Abhang hinunter. Der Fahrer konnte sich selbst aus seinem demolierten Fahrzeug befreien. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Bonndorf im Einsatz.

