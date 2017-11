POL-FR: Wutach. Sattelzug kommt von Straße ab - Fahrer und Beifahrer leicht verletzt - Bergung mit Kran dauert bis zum Nachmittag

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag kurz nach Mitternacht geriet auf der Landstraße zwischen Ewattingen und Bonndorf ein Sattelzug im Verlauf einer Kurve von der Straße ab. Der Sattelzug drückte die Leitplanke um und kippte an der abfallenden Böschung auf die Seite. Der 42 Jahre alter Fahrer und sein 51 Jahre alte Beifahrer wurden mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere hundert Liter Diesel liefen aus und gelangten so ins Erdreich. Die Bergung des Sattelzuges gestaltet sich insgesamt schwierig, auch weil zuerst die gut 20 Tonnen Fleisch entladen werden mussten, bevor dieser mit einem Kran geborgen werden konnte. Die Landstraße war bis zum Nachmittag für den Verkehr gesperrt. Es war eine örtliche Umleitung eingerichtet. Der entstandene Sachschaden dürfte bei ca. 150000 Euro liegen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell