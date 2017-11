POL-FR: Weil am Rhein-Haltingen: Fahrradfahrer bringt radelnden Schüler zu Fall und begeht Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Weil am Rhein-Haltingen: Fahrradfahrer bringt radelnden Schüler zu Fall und begeht Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Am Mittwochnachmittag brachte in Weil-Haltingen ein Fahrradfahrer einen anderen zu Fall und beging anschließend Unfallflucht. Der Vorfall wurde der Polizei erst am Abend gemeldet und soll sich wie folgt abgespielt haben: um 13.15 Uhr radelte ein 13-jähriger Junge mit seinem Fahrrad durch die Markgräfler Straße. Von hinten kam ein Jugendlicher mit einem e-Bike angefahren und schob den 13-Jährigen an, indem er gegen dessen Rucksack drückte. Beim anschließenden Überholvorgang streiften sich die Lenker der Fahrräder und führten zum Sturz des 13-Jährigen. Der prallte mit dem Gesicht auf die Fahrbahn und zog sich nicht unerhebliche Verletzungen zu. Zudem wurde sein Fahrrad beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten davon und beging Unfallflucht. Es soll sich um einen Jugendlichen im Alter von etwa 15-16 Jahren (ca. 9./10. Klasse) mit einem e-Bike gehandelt haben. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise (07621-97970).

