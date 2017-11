POL-FR: Höchenschwand. Einbruch

Freiburg (ots) - Am Mittwoch in der Zeit von 14:20 Uhr bis 18:15 Uhr wurde in ein Einfamilienwohnhaus in Attlisberg eingebrochen. Über die Terrassentüre gelangte die Täterschaft ins Haus. Im Obergeschoss wurden Schränke und Kommoden durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell