Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldung) -

Bahlingen: Spiegelstreifer im Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Am Mittwochmorgen (15.11.2017), gegen 07.30 Uhr, kam es auf der Riegeler Straße in Bahlingen zu einem Spiegelstreifer zwischen einem Toyota und einem Ford. Da zum Zeitpunkt des Unfalls reger Fahrzeugverkehr herrschte, sucht die Polizei etwaige Zeugen des Unfallgeschehens. Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

Emmendingen: Unfallflucht am Ärztehaus - roter Sportwagen gesucht

Am Mittwochvormittag (15.11.17), zwischen 09.45 Uhr und 11.00 Uhr, wurde auf dem hinteren Parkplatz des Ärztehauses an der Milchhofstraße in Emmendingen ein geparkter VW Golf durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen roten Sportwagen mit Freiburger Zulassung, der neben dem beschädigten Golf stand. Die Polizei sucht mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen roten Sportwagen geben können. Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

td/rw

Medienrückfragen bitte an:

Frau Weiner

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 - 1018

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell