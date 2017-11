POL-FR: Breisach - Häufung von Fahrten unter Alkoholeinwirkung

Freiburg (ots) - Breisach - Am 14. und 15. November 2017 verzeichnete das Polizeirevier Breisach eine erkleckliche Anzahl alkoholisierter Fahrzeugführer. So wurde bei der Kontrollstelle am Grenzübergang ein französischer Autofahrer mit über 0, 9 Promille kontrolliert. Zeitgleich um 16:30 Uhr fuhr in der Richard Müllerstraße ein deutscher Autofahrer auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug auf. Sachschaden entstand hierbei nicht, allerdings hatte der auffahrende ebenfalls Alkohol getrunken, der Messwert ergab über 1,1 Promille. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und er musste den Führerschein abgeben. Um 16:50 Uhr wurde ein weiterer französischer Autofahrer an der Kontrollstelle überprüft, bei dem über 1,4 Promille gemessen wurden, auch er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und den Führerschein abgeben. Gegen 21:45 Uhr wurden an der Rheinbrücke zwei weitere Autofahrer mit Alkoholeinwirkung kontrolliert, der eine hatte knapp 0,8, der andere 0,7 Atemalkohol, und schließlich noch gegen 1:40 Uhr in der Nacht zum Mittwoch in der Straße Neutorplatz ein Pkw-Lenker, bei dem 0,7 Promille gemessen wurden.. Alle werden angezeigt

