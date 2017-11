POL-FR: Efringen-Kirchen. Geparkter BMW beschädigt - Verursacher flüchtet - Zeugensuche!

Freiburg (ots) - Ein schwarzer BMW wurde erheblich beschädigt, als dieser am Dienstag in der Zeit von 09:30 Uhr bis 18:00 Uhr im Gewerbegebiet "Im Schöttle" am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Von der Spurenlage her dürfte ein weißer Lkw bzw. ein weißer Lkw-Anhänger beim Rangieren den Schaden verursacht haben. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle und hinterließ am BMW ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise an den Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0.

