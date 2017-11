POL-FR: Lörrach. Einbrecher in Wohnung

Freiburg (ots) - In Hauingen in der Nutzingerstraße wurde am Dienstag in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Ein Terrassenfenster wurde aufgehebelt und dann das Schlafzimmer durchwühlt. Den Tätern dürfte nichts in die Hände gefallen sein. Über die Terrassentüre wurde das Objekt wieder verlassen. Der Sachschaden am Fenster beträgt ca. 500 Euro. Als Tatzeitraum kommt der Dienstag von 07:00 Uhr bis 22:30 Uhr in Betracht.

