POL-FR: Kandern. Unfallflucht - geparkter Pkw gestreift - Zeugensuche!

Freiburg (ots) - Bereits am Montag in der Zeit von 14:15 Uhr bis 15:30 Uhr wurde ein in der Hauptstraße geparkter Mitsubishi beschädigt. Vom Schadensbild her dürfte ein Lkw als Verursacher in Betracht kommen. Möglicherweise bog dieser von der Hauptstraße nach links in die Feuerbacher Straße ab und streifte dabei den abgestellten Pkw, so dass an diesem ein Schaden von ca. 1500 Euro entstand. Der Polizeiposten Markgräflerland ermittelt in dieser Sache und bittet unter der Telefonnummer 07626 97780-0 um Hinweise.

