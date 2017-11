POL-FR: Binzen. Einbruch in Reihenhaus

Freiburg (ots) - Am Dienstagabend kurz nach 22:00 Uhr wurde bemerkt, dass in ein Reihenhaus in der Blauenstraße eingebrochen wurde. Hierzu hebelten der oder die Täter ein Fenster auf und gelangten so zunächst in das Ess- und Wohnzimmer. Das im Erdgeschoss gelegene Schlafzimmer wurde durchsucht und die Nachttische durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Über die Terrassentüre verließ die Täterschaft das Haus und über die rückseitige Gartentüre das Grundstück. Als Tatzeit kommt der gesamte Dienstag in Betracht.

ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell