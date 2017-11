POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut. Von Sattelzug eingequetscht - Totalschaden

Freiburg (ots) - Ein Ford Fiesta wurde am Dienstagmorgen gegen 07.00 Uhr von einem Sattelzug in der Eichholzstraße eingeklemmt. Der 57 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde fälschlicherweise durch sein Navigationssystem von Gurtweil in Richtung Waldshuter Bergstadt geschickt, wo er versuchte, irgendwo zu wenden. Er befuhr die Eicholzstraße und hielt an der Einmündung zur Blois Straße zum Linksabbiegen an. Als er abbog, übersah er den auf der Blois Straße fahrenden und nach links in die Eichholzstraße einfahrenden Ford und es kam zum Zusammenstoß. Der Hänger des Sattelzuges quetschte das Fahrzeug an den Randstein und es entstand Totalschaden. Der 30 Jahre alte Ford-Fahrer wurde dabei nicht verletzt. Am Hänger entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

