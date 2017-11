Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (3 Meldung) -

Emmendingen: Unfallflucht auf dem Parkplatz Bürkle Bleiche

Im Verlauf des Dienstages (14.11.17), zwischen 08.00 Uhr und 18.15 Uhr, wurde ein auf dem großen Parkplatz Bürkle Bleiche geparkter schwarzer Audi A3 durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der hinteren Stoßstange beschädigt. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, möge sich beim Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, melden.

Weisweil: Spiegelstreifer im Gegenverkehr - weißer Peugeot 208 gesucht

Bereits vergangene Woche, am Samstag den 11.11.17, kam es gegen 14.00 Uhr auf der Hinterdorfstraße zu einem Verkehrsunfall zweier Fahrzeuge im Gegenverkehr. Ein weißer Peugeot 208 streifte einen entgegenkommenden VW Golf, so dass an beiden Fahrzeugen der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Der weiße Peugeot fuhr jedoch weiter in Richtung Wyhl, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Auffällig am weißen Peugeot sind die beiden grünen Außenspiegel. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

Emmendingen: Disput zwischen Radlerin und Autofahrerin

Am Dienstagnachmittag (14.11.17), kam es gegen 16.00 Uhr, auf Grund unterschiedlicher Auffassung über die Nutzung der Fahrradstraße in der Neubronnstraße, auf dem Besucherparkplatz des ZfP EM, zu einem Disput zwischen einer Fahrradfahrerin und PKW Führerin. Zur Klärung des Vorfalls sucht die Polizei die Fahrradfahrerin. Sie wird wie folgt beschrieben: Sie ist ca.165cm groß, ist kräftig gebaut und hat blonde Haare. Ihr Alter liegt zwischen 40 und 44 Jahren. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug sie einen dunkelblauen bzw. schwarzen Mantel. Sie war mit einem schwarzen Damenrad (mit schwarzem Fahrradkorb) unterwegs. Sie wurde von einem Kind begleitet, das ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

