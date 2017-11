POL-FR: Landkreis Waldshut: Bekämpfung der Einbruchskriminalität - Großkontrollen des Polizeipräsidiums Freiburg - Einladung an interessierte Medienvertreter-/innen

Freiburg (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren,

am Donnerstag, 16.11.2017, führt das Polizeipräsidium Freiburg im Landkreis Waldshut Kontrollmaßnahmen mit Schwerpunkt Bekämpfung der Einbruchskriminalität durch. Medienvertreter/innen sind eingeladen, sich an der Kontrollörtlichkeit einen unmittelbaren Eindruck von den Maßnahmen zu verschaffen. Die Möglichkeit zum Fertigen von Bildern/Filmaufzeichnungen ist unter Wahrung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen möglich. Ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums wird ebenfalls vor Ort vertreten sein. Die Möglichkeit für O-Töne, Interviews etc. wird gegeben sein.

Details zum Anlass und zu den Kontrollorten werden am Donnerstag bekannt gegeben. Nähere Auskünfte erhalten Sie auch telefonisch. Hierzu laden wir interessierte Medienvertreter-/innen herzlich ein und bitten um Rückmeldung bezüglich der Teilnahme (mathias.albicker@polizei.bwl.de oder 07741 8316-201). Über eine Teilnehme und entsprechende Berichterstattung würden wir uns freuen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 -201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

