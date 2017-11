POL-FR: Elzach: Schulfenster eingeschlagen

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Vermutlich war es in der Nacht auf Montag (13.11.2017), als ein noch nicht ermittelter Täter Sachschaden am Schulgebäude des Schulzentrums Oberes Elztal verursacht hat. Die Situation vor Ort lässt die Polizei darauf schließen, dass jemand einen Einkaufswagen gegen eine Fensterscheibe des Schulzentrums geschleudert hat, die hierbei zu Bruch ging. Dass hierdurch Schaden von mehreren hundert Euro verursacht worden ist, der letzten Endes eventuell an der Allgemeinheit hängen bleiben wird, bedarf keiner besonderen Erwähnung.

Damit dies nicht geschieht, erbittet die Polizei in Elzach Hinweise, die zur Identifizierung des Täters führen können. Telefon: 07682/9091-96.

