POL-FR: Zell i.W.: Lkw nach Ausweichmanöver in Straßengraben gelandet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Zell i.W.: Lkw nach Ausweichmanöver in Straßengraben gelandet - Polizei sucht Zeugen

Am Montagnachmittag verunglückte auf der B 317 zwischen Zell i.W. und Hausen der Fahrer eines Kleinlasters. Er fuhr um 14.10 Uhr von Zell kommend in Richtung Schopfheim/Hausen. Unmittelbar nach der "Grendelkurve" kam ihm angeblich auf seiner Fahrspur ein schwarzer Kleinwagen entgegen, der gerade am Überholen war. Der Fahrer des Kleinlasters wich daraufhin nach rechts aus und vermied eine Kollision. Allerdings kam der Laster von der Fahrbahn ab, walzte einen Leitpfosten um und blieb nach einigen Metern Fahrt im Straßengraben stecken. Da der schräg stehende Laster umzukippen drohte, wurde die Feuerwehr Zell zur Sicherung des Fahrzeugs angefordert. Es wurde anschließend von einem Abschleppunternehmen geborgen und weggebracht. Am Lkw entstand etwa 1000 Euro Schaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten musste die B 317 voll gesperrt werden. Die Sperrung dauerte von 15 Uhr bis kurz nach 17 Uhr. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens enternte sich unerlaubt vom Unfallort, weshalb die Polizei nach ihm sowie nach Zeugen sucht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schopfheim entgegen (07622-666980).

