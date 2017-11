POL-FR: Gundelfingen - Parkett-Diebstahl von Baustelle

Freiburg (ots) - Gemeinde Gundelfingen, Alte Bundesstraße - In der Zeit von Dienstag, den 07.11.2017, 12:40 Uhr, bis Montag, den 13.11.2017, 11:30 Uhr, wurden bei der Baustelle eines Wohn- und Geschäftshauses in der Gundelfinger Ortsmitte ca. 150 m² Parkett, sowie eine Palette dazugehörender Kleber aus dem Neubau entwendet. Der Parkett wurde in mehreren Räumlichkeiten gelagert, sodass der Diebstahl einen nicht unerheblichen Zeitraum in Anspruch genommen haben dürfte.

Da das Gewicht für einen Quadratmeter Parkett ca. 18 kg beträgt, summiert sich das Gesamtgewicht des entwendeten Parketts auf 2,7 Tonnen. Hinzu kommen ca. 700 kg Parkettkleber.

Aufgrund des Gesamtgewichts könnte die Ware mit einem größeren Fahrzeug/Transporter abtransportiert worden sein.

Der Polizeiposten Gundelfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich mit dem Polizeiposten Gundelfingen unter 0761 503659-0 (Bürozeiten) oder rund um die Uhr mit dem Polizeirevier Freiburg-Nord, Tel. 0761 882-4221, in Verbindung zu setzen.

