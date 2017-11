POL-FR: Wittlingen: Vorfahrt missachtet - Motorradfahrer prallt in Zaun - Verursacher flüchtet - Zeugensuche!

Freiburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall vom Freitagmorgen sucht das Verkehrskommissariat Weil am Rhein nach Zeugen. Der Unfall ereignete sich kurz nach 07:00 Uhr in der Kandertalstraße in Höhe der Einmündung zum Brunnmattenweg. Aus dieser Straße fuhr ein BMW in die Kandertalstraße ein und missachtete die Vorfahrt einer 125ziger Yamaha. Deren 17 Jahre alter Fahrer wich nach rechts aus, um einen Unfall zu vermeiden. Er fuhr über den Einmündungsbereich, kam von der Straße ab, durchbrach einen Zaun und kam auf dem Grundstück eines Hauses im Brunnmattenweg zu Fall. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch entstand an seiner Yamaha und dem Grundstückseigner ein Schaden von insgesamt ca. 2500 Euro. Zu einer Berührung mit dem BMW kam es nicht. Der BMW-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, sein Kennzeichen ist aber bekannt. Zur genauen Klärung des Unfallherganges sucht die Polizei nach Unfallzeugen (Kontakt 07621 9800-0).

