POL-FR: Heitersheim - VW Polo kollidiert mit Radfahrer - Unfallbeteiligter wird gesucht!

Freiburg (ots) - Am Mittwochmorgen, 08. November, gegen 07.00 Uhr kollidierte der Fahrer eines schwarzen VW-Polo in Heitersheim im Bereich der Einmündung Eisenbahnstraße/ Uhlandstraße mit einem Radfahrer. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Die beiden Unfallbeteiligten hatten zwar Kontakt miteinander aber tauschten nicht alle relevanten Daten aus, wie Ermittlungen erst jetzt gezeigt hatten. Der Fahrer des schwarzen VW-Polo mit französischer Zulassung, welcher am Unfall beteiligt war und möglicherweise im Bereich Heitersheim beschäftigt sein könnte, wird gebeten, sich mit der Polizei in Müllheim, Tel. 07631-17880, in Verbindung zu setzen. Möglicherweise können auch Zeugen weitere Hinweise zu dem Pkw geben.

