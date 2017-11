POL-FR: Schliengen: Unglück im Zusammenhang mit Unwetter - Baum stürzt auf fahrendes Auto - Fahrer schwer verletzt

VU Unwetter Schliengen Bild-Infos Download

Freiburg (ots) - Schliengen: Unglück im Zusammenhang mit Unwetter - Baum stürzt auf fahrendes Auto - Fahrer schwer verletzt

Im Zusammenhang mit dem Unwetter am Sonntagnachmittag kam es in Schliengen zu einem folgenschweren Unfall (wir berichteten kurz). Um 14.15 Uhr befuhr ein Autofahrer aus der Schweiz die Bellinger Straße talwärts. Aufgrund starker Windböen wurden Bäume umgedrückt, von denen einer auf die Straße fiel und das Auto des vorbeifahrenden Schweizers traf. Dabei wurde das Autodach stark eingedrückt und der Fahrer schwer verletzt und zugleich eingeklemmt. Dennoch gelang es ihm, telefonisch Hilfe anzufordern. Daraufhin rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst samt Notarzt an. Feuerwehrleute sicherten den Baum und befreiten anschließend den 54-jährigen Fahrer aus dem Fahrzeugwrack. Er wurde nach notärztlicher Versorgung umgehend ins Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden. Die Bellinger Straße wurde anschließend bis Montagvormittag voll gesperrt.

