POL-FR: Schopfheim: Streit in Gaststätte - Bier und Aschenbecher eingesetzt - ein Verletzter

Freiburg (ots) - Schopfheim: Streit in Gaststätte - Bier und Aschenbecher eingesetzt - ein Verletzter

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Gaststätte in der Hauptstraße zwischen zwei alkoholisierten Männern zunächst zu einem verbalen Streit. In dessen Folge schüttete der 51-Jährige seinem 44-jährigen Kontrahenten ein volles Bierglas an. Der schlug daraufhin dem 51-Jährigen mit einem massiven Glasaschenbecher auf den Kopf. Der 51-Jährige wurde verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

