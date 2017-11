POL-FR: Rheinfelden-Eichsel: Einbruch in Einfamilienhaus

Freiburg (ots) - Rheinfelden-Eichsel: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstagabend kam es zwischen 17 Uhr und 21.10 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Angerstraße zu einem Einbruch. Die unbekannten Täter gelangten vermutlich über die Nordseite des Anwesens auf die Terrasse. Anschließend hebelten sie die Terrassentüre auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort durchsuchten sie mehrere Räumen nach Wertsachen und hinterließen eine große Unordnung. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Rheinfelden hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise (07623/74040).

