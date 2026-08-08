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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 08.08.2026

Aalen (ots)

Aspach: Pkw touchiert Leitplanke

Am Freitagnachmittag gegen 13:45 Uhr touchierte eine 26-jährige Audi A3-Fahrerin auf der B328 nahe Großaspach mit ihrem Pkw die Leitplanke. Warum die Dame von der Fahrbahn abkam ist unklar, sie blieb aber unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

Kernen im Remstal: Unfall beim Einparken

Am Freitagnachmittag gegen 17:45 Uhr kam es in der Jägerstraße beim Einparken zu einem Unfall. Der 20-jährige VW-Fahrer wollte mit seinem Passat in eine Parklücke und touchierte dabei den geparkten Opel Corsa eines 53-Jährigen. Es wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils ca. 3.000 Euro.

Schorndorf: Pkw überschlägt sich

Auf der L1150 zwischen Haubersbronn und Steinbruck kam am Freitagnachmittag gegen 15:20 Uhr eine 71-jährige Mitsubishi-Fahrerin von der Fahrbahn ab und überschlug sich einmal in der Böschung und landete wieder auf der Straße. Die Dame blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro.

Schwaikheim: Einbruch in Einfamilienhaus

In der Ziegelstraße brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Die Tatzeit war zwischen 06.08.26 um 13:00 Uhr und 07.08.26 gegen 19:15 Uhr. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden unter der 07195/6940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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