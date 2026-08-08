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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 08.08.2026

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall zwischen E-Scooter und Fahrrad

Am Freitagnachmittag stießen auf dem Fahrradweg neben der Haller Straße gegen 16:30 Uhr ein Fahrrad und ein E-Scooter zusammen. Der 60-jährige Fahrradfahrer verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 50 Euro. Die 14-jährige E-Scooter-Fahrerin blieb unverletzt und an ihrem E-Scooter entstand kein Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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