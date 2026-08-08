POL-AA: Pressemitteilung für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 08.08.2026
Aalen (ots)
Crailsheim: Unfall zwischen E-Scooter und Fahrrad
Am Freitagnachmittag stießen auf dem Fahrradweg neben der Haller Straße gegen 16:30 Uhr ein Fahrrad und ein E-Scooter zusammen. Der 60-jährige Fahrradfahrer verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 50 Euro. Die 14-jährige E-Scooter-Fahrerin blieb unverletzt und an ihrem E-Scooter entstand kein Schaden.
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