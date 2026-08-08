POL-AA: Pressemitteilung für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 08.08.2026

Aalen (ots) - Bopfingen: Pkw kollidiert mit Anhänger Am Samstag gegen 03:38 Uhr kam es in der Industriestraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem dort abgestellten Anhänger. Der 63-jährige VW-Fahrer übersah in der Dunkelheit den Anhänger am Straßenrand und fuhr dagegen. Es wurde niemand verletzt. Am VW Passat entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro. Am Anhänger von ca. 2.000 Euro. Lorch: Unfall auf B29 ...

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