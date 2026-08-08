Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 08.08.2026

Aalen (ots)

Bopfingen: Pkw kollidiert mit Anhänger

Am Samstag gegen 03:38 Uhr kam es in der Industriestraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem dort abgestellten Anhänger. Der 63-jährige VW-Fahrer übersah in der Dunkelheit den Anhänger am Straßenrand und fuhr dagegen. Es wurde niemand verletzt. Am VW Passat entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro. Am Anhänger von ca. 2.000 Euro.

Lorch: Unfall auf B29 wegen technischen Defekts

Am Freitagnachmittag gegen 17:30 Uhr kam es auf der B29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd zu einem Unfall mit einem Hyundai i20. Wegen eines technischen Defekts ließ sich das Fahrzeug durch den 25-jährigen Fahrer nicht mehr steuern und prallte in die rechte Leitplanke. Es wurde niemand verletzt. Am Hyundai entstand ein Schaden von ca. 12.000 Euro, an der Leitplanke von ca. 2.000 Euro.

Hüttlingen: E-Scooter prallt gegen Pkw-Tür

Am Freitagnachmittag gegen 15:16 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem E-Scooter in der Schillerstraße. Eine 44-Jährige öffnete die Fahrertür ihres ordnungsgemäß geparkten Pkw (VW T-Roc), welches der E-Scooter-Fahrer zu spät erkannte. Er prallte gegen die Tür, blieb aber unverletzt. Am E-Scooter entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Am Pkw lag der Schaden bei ca. 8.000 Euro.

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