Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sexuelle Belästigung

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken streifte am Freitag zwischen 11.20 Uhr und 12:45 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Citroen Berlingo, der zu dieser Zeit in der Friedhofstraße geparkt war. Hinweise auf den Unbekannten, der einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro hinterließ, nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Sexuelle Belästigung

Am Mittwoch gegen 19:20 Uhr wurden im Sportbecken des Schwimmbads in der Richard-Bullinger-Straße zwei Frauen beim vorbeischwimmen an einem 58-jährigen Mann von diesem mehrfach unsittlich berührt. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Vorfalls bzw. weitere Geschädigte sich unter der Telefonnummer 07171 3580 zu melden.

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