Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kind von Hund leicht verletzt & Einbruch in zwei Schulen

Aalen (ots)

Waiblingen: Kind von Hund leicht verletzt - Zeugen gesucht

Ein zehnjähriger Junge befand sich am Donnerstag zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Nachhauseweg. Als er hierbei auf dem Gelände der Stauferschule eine Treppe hinaufging, wurde er von einem Hund, der sich kurz zuvor von seiner Hundeführerin losriss, angesprungen. Hierdurch stürzte der Knabe die Treppe hinunter und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Frau begab sich anschließend nach Hause, holte ein Pflaster und klebte dieses auf den verletzten Ellenbogen des Jungen. Anschließend entfernte sich die Frau erneut.

Die Dame wurde als ca. 60-70 Jahre alt mit grauen kurzen Haaren beschrieben. Zum Zeitpunkt des Vorfalls soll sie eine schwarze lockere Gummihose, ein grünes oder schwarzes Oberteil, eine schwarze Bauchtasche, mehrere "Murmelarmbänder" sowie einen Verband am Arm getragen haben. Der Hund soll braun/weiß mit grauen Beinen sein, ähnlich einem deutschen Schäferhund aussehen - aber kleiner als ein Schäferhund sein und auf den Namen "Brownie" hören.

Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben bzw. Hinweise zu der Hundehalterin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der Polizeihundeführerstaffel in Verbindung zu setzen.

Backnang: Einbruch in zwei Schulen

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zur Max-Eyth-Realschule sowie zum Max-Born-Gymnasium. In beiden Schulen wurden die Türen zu mehreren Räumen aufgebrochen und die Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar, der verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Zeugenhinweise.

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