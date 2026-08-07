Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Diebstahl - Flucht vor Polizei - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Ebnat: Kleinkraftrad übersehen

Am Donnerstag befuhr ein 50-jähriger VW-Lenker die Ochsenberger Straße und übersah hierbei einen von rechts heranfahrenden 15-jährigen Lenker eines Peugeot-Kleinkraftrades. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge wodurch der 15-Jährige stürzte. Bei dem Unfall wurde der Peugeot-Lenker und sein 15-jähriger Sozius leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Aalen: Motorradfahrer prallt gegen PKW

Am Donnerstag um 21:30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Lenker eines Yamaha-Motorrades den Parkplatz eines Hotels in der Osterbucher Steige. Aus Unachtsamkeit prallte er in das Heck eines BMW, der vor einer Parklücke stand. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Aalen: Jugendlicher versucht vor Polizei zu flüchten

Am Donnerstag gegen 19 Uhr sollte im Bereich der Burgstallstraße der Fahrer eines E-Scooters ohne Versicherungskennzeichen kontrolliert werden. Beim Erkennen der Polizei wendete der Fahrer und versuchte in Richtung Unterkochen zu flüchten. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Scooter Geschwindigkeiten von etwa 50 km/h erreichte. Der Fahrer missachtete sämtliche Anhaltesignale und fuhr weiter in Richtung Kochertalstraße. Dort wendete er auf Höhe des WiZ und fuhr anschließend zurück über einen Radweg in Richtung eines dortigen Supermarktes. Nachdem durch einen Streifenwagen der Radweg blockiert wurde, umfuhr er diesen und versuchte weiterhin zu flüchten. Nachdem er zum Anhalten gebracht werden konnte, versuchte der 15-jährige Jugendliche zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch von den Beamten eingeholt und kontrolliert werden. Der nicht versicherte und getunte Scooter wurde beschlagnahmt und der Jugendliche nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Eltern überstellt.

Westhausen: Aufgefahren

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Lenker eines Skoda die BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen fuhr er aufgrund Unachtsamkeit im stockenden Verkehr auf ein vorausfahrenden Mercedes auf. Hierbei wurde der 39-jährige Mercedes-Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Mögglingen: Einbruch

Unbekannte betraten am Donnerstag zwischen 16:30 Uhr und 17:10 Uhr die offenstehende Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses im Albblickweg. Anschließend wurde eine Wohnungseingangstür mit einem unbekannten Werkzeug geöffnet. Im weiteren Verlauf wurde die Wohnung durchwühlt und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. An der Tür entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07173 8776 beim Polizeiposten Heubach zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 08:15 Uhr und 17:15 Uhr einen VW Polo, der in einem Parkhaus auf der Ebene P1 in der Straße Kalter Markt abgestellt war. Anhand der Lackabtragungen ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Pkw des Verursachers um ein rotes Fahrzeug handelt. Zeugen, welche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: E-Scooter entwendet

Zwischen Mittwoch, 08:00 Uhr und Donnerstag, 05:00 Uhr, wurde ein E-Scooter, der im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Oderstraße abgestellt war, entwendet. Der Xiaomi-E-Scooter war mit einem kleinen Schloss gesichert und trug das Versicherungskennzeichen 654 WKH 2026. Zeugen, die Angaben zum Dieb oder Verbleib des Rollers machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Mögglingen: Fahrzeug beschädigt

Ein 40-jähriger Mercedes-Lenker überfuhr am frühen Donnerstagmorgen gegen 05:10 Uhr auf der B29, zwischen Mögglingen Ost und Mögglingen Süd, ein auf der Fahrbahn liegendes Plastikteil. Dadurch wurde sein Pkw beschädigt und es entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Hinweise auf das Fahrzeug, welches das Plastikteil verloren hat, nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 entgegen.

Neuler: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein E-Mountainbike der Marke Trek aus einer vermutlich nicht verschlossenen Garage in der Eichenstraße. Das Fahrrad hatte einen Wert von ca. 4.800 Euro. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Bereits am Mittwoch, 29.07.2026, gegen 08:00 Uhr soll es am Kreisverkehr in der Neue Straße zu Nötigungen zwischen einem Pkw und einem Ford Transit gekommen sein. Der Polizeiposten Bettringen sucht zur Klärung des Sachverhaltes unter der Telefonnummer 07171 / 796649-0 Zeugen zu dem Vorfall.

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