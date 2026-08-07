Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 12:15 Uhr und 15:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Neustädter Straße einen geparkten Mercedes. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 2500 Euro geschätzt. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich ebenfalls um einen Mercedes. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Kind auf Fahrrad beschädigt Pkw - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekanntes Kind beschädigte am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr in der Straße Steinhäusle mit seinem Fahrrad einen geparkten Smart und fuhr danach weiter. Der Schaden am Smart wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Junge soll ca. 10 Jahre alt sein und zum Unfallzeitpunkt ein Trikot des VfB Stuttgart getragen haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 14:10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Lutherstraße einen geparkten VW und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 16 Uhr und 22 Uhr wurde in der Ochsenstraße ein geparkter VW, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise zum geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Aspach: Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Schaden

In der Nacht auf Freitag gegen 01:30 Uhr setzte ein 22 Jahre alter Fahrer eines Seat in der Rielingshäuser Straße zu einem Überholmanöver an. Der Seat-Fahrer wollte dabei einen 23 Jahre alten Fahrer eines Audi Q3 überholen. Im Zuge des Überholmanövers übersah der Seat-Fahrer wohl einen ordnungsgemäß an der Gegenfahrbahn abgestellten LKW. Den aktuellen Erkenntnissen nach touchierte der Seat darauf die Fahrzeugfront des Lkw, wurde abgewiesen und geriet ins Schleudern. Im Anschluss kollidierte er mit dem Audi Q3, welcher dadurch ebenfalls ins Schleudern geriet und sich überschlug. Sowohl der Fahrer des Seat sowie alle vier Insassen des Audi wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 100.000 Euro. Ein Gutachter wurde zur Ermittlung des genauen Unfallherganges hinzugezogen.

Beim dem 22 Jahre alten Fahrer des Seat wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,8 Promille gemessen. Er muss sich nun einem Strafverfahren stellen.

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