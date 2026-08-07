Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Balkonbrand

Aalen (ots)

Gaildorf: Unfallflucht unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag gegen 16 Uhr befuhr ein 78-jähriger VW-Fahrer die Karlstraße in Richtung Marktplatz. Dort fuhr er über den Radweg an verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen vorbei und beschädigte dabei den Opel eines 32-Jährigen. Im weiteren Verlauf streifte er zudem einen Ampelmast und setzte seine Fahrt anschließend fort. Der 78-Jährige konnte wenig später durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Hierbei bemerkten die Beamten, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Der 78-Jährige muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen, zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zeugen des Vorfalls sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 0791 4000 zu melden.

Gaildorf: Balkonbrand

Am Freitag gegen 4:50 Uhr geriet ein Balkon eines Wohnhauses in der Straße "Auf der Hardt" in Brand. Drei Bewohner verließen das Gebäude unverletzt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Nach ersten Erkenntnissen kommt ein technischer Defekt an einem Elektrogerät auf dem Balkon als Brandursache in Betracht. Die genaue Ursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

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