Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Brand - Unfall - Unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen: Parkenden PKW beschädigt

Ein Fiat Punto, der auf dem Parkplatz beim Kinopark in der Eduard-Pfeiffer-Straße geparkt war, wurde zwischen Montagmittag, 12 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Zwei schwer Verletzte

Am Donnerstag gegen 12 Uhr hielt ein Müllfahrzeug am rechten Fahrbahnrand der Konrad-Adenauer-Straße, um dort den Müll einzuladen. Hierdurch staute sich der Verkehr hinter dem LKW auf. Plötzlich fuhr die 57-jährige Lenkerin eines Audi, die hinter dem Müllfahrzeug stand, mit Vollgas rechts an dem Müllfahrzeug vorbei, erfasste einen 45-jährigen Arbeiter und blieb letztendlich mit ihrem Fahrzeug eingeklemmt zwischen Müllfahrzeug und Gartenmauer stecken. Bei dem Unfall wurde der Arbeiter sowie die Fahrerin des Audi schwer verletzt. Beide mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ursache für das plötzliche Beschleunigen des PKW ist derzeit noch unbekannt.

Durlangen: Wiese gerät in Brand

Vermutlich aufgrund des Entzündens von mehreren Papierschnipseln geriet am Donnerstag gegen 10:20 Uhr eine Wiese mit einer Fläche von etwa 250 qm im Bereich Zimmerbach in Brand. Ein angrenzende Vereinsheim wurde nicht beschädigt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Durlangen, die mit zwei Fahrzeugen und 13 Wehrleuten vor Ort kamen, gelöscht. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Lorch: Einbruch

Indem ein Fenster auf der Gebäuderückseite aufgehebelt wurde, verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt in eine Bar in der Lorcher Straße. Anschließend wurden in den Räumlichkeiten zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und daraus Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. An dem Gebäude wurde zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro verursacht. Hinweise auf den Einbrecher, der sich zwischen 2 Uhr und 6 Uhr am Donnerstagmorgen Zutritt zu dem Gebäude verschaffte, nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Telefonnummer 07172 7315 entgegen.

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