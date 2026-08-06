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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen & Unfallflucht

Aalen (ots)

Korb: Vandalismus auf Schulgelände

Zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr wurde eine Sitzbank auf dem Schulhof der GMS Korb in der Urbanstraße herausgerissen und ein Fenster der Schule eingeworfen. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Korb-Kleinheppach: Auto zerkratzt

Am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 19 Uhr wurde in der Grabenstraße ein geparkter VW auf beiden Fahrzeugseiten zerkratzt. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 17:35 Uhr und 18:20 Uhr wurde in der Grabenstraße im Parkhaus Stadtmitte ein geparkter Pkw, vermutlich beim Ein- oder Aussteigen, beschädigt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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