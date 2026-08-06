POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt

Aalen (ots) - Backnang: Unfall in Tiefgarage Am 06.08.2026 wollte eine 59 Jahre alte Frau gegen 09:30 Uhr in einer Tiefgarage im Fritz-Munz-Weg in Backnang rückwärts einparken. Als die Mercedes-Fahrerin das Fahrzeug bremsen wollte, rutschte sie wohl vom Bremspedal ab und trat versehentlich auf das Gaspedal. Das Fahrzeug beschleunigte daraufhin und durchbrach die Rückwand in der Tiefgarage. An der Mercedes-Benz E-Klasse ...

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