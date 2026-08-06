POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt
Aalen (ots)
Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt
Zwischen Mittwochabend 17 Uhr und Donnerstagmorgen 06:45 Uhr schlug eine bislang unbekannte Person die Seitenscheibe eines im Annemarie-Griesinger-Ring geparkten Alfa Romeo ein. Damit verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.
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