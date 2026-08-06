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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Backnang: Unfall in Tiefgarage

Am 06.08.2026 wollte eine 59 Jahre alte Frau gegen 09:30 Uhr in einer Tiefgarage im Fritz-Munz-Weg in Backnang rückwärts einparken. Als die Mercedes-Fahrerin das Fahrzeug bremsen wollte, rutschte sie wohl vom Bremspedal ab und trat versehentlich auf das Gaspedal. Das Fahrzeug beschleunigte daraufhin und durchbrach die Rückwand in der Tiefgarage. An der Mercedes-Benz E-Klasse entstand ein Schaden von ca. 8.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr Backnang geborgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-105
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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