Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Küchenbrand - PKW-Lenker bedroht Fußgänger - Sonstiges

Aalen (ots)

Abtsgmünd: In Schlangenlinien unterwegs

Am Mittwoch um kurz nach 21.30 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass ein Lenker eines Audi in Schlangenlinien zunächst von Wilflingen in Richtung Pommertsweiler und anschließend wieder zurück gefahren sei. Hierbei sei der PKW mehrfach auf die Gegenfahrspur gekommen und habe beinahe die Leitplanke touchiert. Durch die eintreffende Polizeistreife konnte das Fahrzeug auf der B19, kurz vor Abtsgmünd angetroffen und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Hier konnte bereits erheblicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 3 Promille. Daraufhin wurde der Fahrer in das Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Aalen: Parkenden PKW beschädigt

Zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr und Mittwochabend, 19:30 Uhr, wurde ein Audi, der in der Schopenhauerstraße geparkt war, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: PKW fährt durch Fußgängerzone

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Mercedes verbotswidrig in die Aalener Fußgängerzone ein. Hierbei fuhr er etwa mit Schrittgeschwindigkeit zwischen der Außenbestuhlung von zwei Gaststätten hindurch, ohne anzuhalten. Ein Gast musste deswegen fluchtartig seinen Platz verlassen, um von dem PKW nicht angefahren zu werden. Hinweise auf den unbekannten Fahrer nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Rainau: Unfall auf der Autobahn

Am Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr überfuhr ein 56-jähriger Lenker eines Sattelzuges auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Westhausen einen Spanngurt, welcher mittig auf der Fahrbahn lag. Hierbei wurde ein Reifen an dem Sattelzug so stark beschädigt, dass dieser platzte. Die abgelöste Reifenkarkasse schleuderte daraufhin auf die Gegenfahrspur, wo sie von drei Fahrzeugen überfahren wurde. Hierbei entstand an diesen Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der Verlierer des Spanngurtes und somit Unfallverursacher ist nicht bekannt.

Waldhausen: PKW-Lenker bedroht Fußgänger

Am Donnerstag gegen 0.30 Uhr liefen zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren auf dem Gehweg entlang der Deutschordenstraße. Kurz vor dem Rathaus sei den beiden das erste Mal ein dunkler Mazda aufgefallen, welcher mit laufendem Motor auf der Straße gestanden sei. Die Jugendlichen hätten ihren Weg fortgesetzt und hätten plötzlich bemerkt, dass das Fahrzeug von hinten auf sie zugefahren sei. Daraufhin hätten Beide versucht zur Seite zu springen, wobei einer der Jugendlichen am rechten Bein erfasst und leicht verletzt worden sei. Nach dem Vorfall habe sich der PKW zunächst entfernt. Als kurze Zeit darauf die Mutter eines Jugendlichen hinzukam, soll der PKW plötzlich wieder aufgetaucht sein und habe die Straße kurzzeitig blockiert. Anschließend sei der PKW in unbekannte Richtung davongefahren. An dem Fahrzeug sollen die amtlichen Kennzeichen AS-PB 900 angebracht gewesen sein. Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, denen das Fahrzeug ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 in Verbindung zu setzen.

Bopfingen/Schloßberg: Ohne Führerschein unterwegs

Am Mittwochabend gegen 22:20 Uhr sollte der Fahrer eines VWs in der Bergstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erkennen der Polizei missachtete der Fahrer sämtliche optische und akustische Anhaltesignale am Streifenwagen und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit sowie ausgeschaltetem Fahrtlicht weiter. Nach ca. einem Kilometer kam er schließlich in einem Vorgarten in der Sperlingstraße zum Stehen und konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und er den Pkw ohne Wissen der Halterin benutzte. Zudem stand er offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Heubach: Küchenbrand

In einem Haus in der Richard-Wagner-Straße geriet gegen 23:30 Uhr eine Spülmaschine durch einen technischen Defekt in Brand. Die Bewohner wurden durch den Rauchmelder geweckt und konnten den Brand selbstständig löschen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Dienstag, 28.07.2026 und Mittwochmittag, 05.08.2026, ein Wohnmobil, das auf einem Parkplatz einer Werkstätte in der Nepperbergstraße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

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