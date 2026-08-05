Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Einbruch und Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt

Aalen (ots)

Aspach: Verkehrsunfall mit Verletzten

Am 05.08.2026 übersah eine 37 Jahre alte Fahrerin eines Skoda Kamiq gegen 08:10 Uhr beim Einfahren auf die Schwarzackerstraße ein Kleinkraftrad. Durch den einfahrenden Skoda musste der 66 Jahre alte Fahrer ausweichen und verlor dabei die Kontrolle über das Kleinkraftrad. Durch den Sturz wurde sowohl der Fahrer als auch seine 66 Jahre alte Mitfahrerin leicht verletzt.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen

Winnenden/Hilzingen-Duchtlingen: Festnahme durch Spezialeinheit nach versuchtem Tötungsdelikt

Wie bereits am 8. Juli 2026 berichtet, kam es am 7. Juli 2026 gegen 17:45 Uhr vor den Räumlichkeiten einer Jugendhilfeeinrichtung in der Ringstraße in Winnenden zu einer Auseinandersetzung. Nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten soll ein 18-Jähriger von einem 19-jährigen Deutschen mit einem Pfefferspray und einem Messer attackiert worden sein. Der Geschädigte wurde durch einen Messerstich in den Rücken lebensgefährlich verletzt, befindet sich jedoch nach ärztlicher Behandlung nicht mehr in Lebensgefahr. Der Angreifer flüchtete nach der Tat.

Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Waiblingen konnte der Beschuldigte am 4. August 2026 durch das Spezialeinsatzkommando der Polizei Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Konstanz in Hilzingen-Duchtlingen festgenommen werden.

Der Beschuldigte wurde am 5. August 2026 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl wegen versuchten Totschlages und setzte diesen in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Erstmeldung ist abrufbar unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/6310774.

Plüderhausen: Unfall am Bahnübergang

Ein 55 Jahre alter Fahrer eines Klein-Lkw vom Hersteller Renault fuhr am Mittwoch gegen 10:15 Uhr trotz Rotlicht in den Bahnübergang in der Brückenstraße ein. Als er sich auf dem Bahnübergang befand, schlossen die Schranken, sodass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Um eine Kollision mit dem herannahenden Zug zu verhindern, fuhr er rückwärts und durchbrach die Schranke, die hierdurch stark beschädigt wurde. Der entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Bahnstrecke war bis ca. 11:20 Uhr gesperrt.

Fellbach: Einbruch in Schulen

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in die Auberlen-Realschule und ins Friedrich-Schiler-Gymnasium ein. Innerhalb der beiden Schulen wurden weitere Türen durch die Einbrecher gewaltsam geöffnet und mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde in beiden Fällen nichts entwendet, aber Sachschaden von insgesamt ca. 11.000 Euro verursacht. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

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