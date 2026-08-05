Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht

Am 04.08.2026 beschädigte ein Unbekannter zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr in der Fellbacher Straße einen dort geparkten grauen Opel Corsa. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 0711 57720 zu melden.

Schorndorf: Verkehrsunfall auf der B29

Am Dienstag, den 04.08.2026 fuhr der 61 Jahre alte Fahrer eines Audi Q5 gegen 06:50 Uhr beim Überholen auf der B29 zwischen Winterbach und Schorndorf West zu weit rechts. Dadurch stieß er mit dem ebenfalls in Fahrtrichtung Stuttgart fahrenden Opel Movano eines 65-Jährigen zusammen. Am Audi entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Der Schaden am Opel beträgt rund 3.000 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Rötestraße einen geparkten Opel und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Opel wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinwiese zum geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Aspach: Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Ein 20-jähriger Kradfahrer befuhr am Dienstag gegen 9:30 Uhr die L 1118 zwischen Kleinaspach und Oberstenfeld. Hierbei kam er in einer Rechtskurve alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 20-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, an seinem Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Weinstadt: Verkehrsunfall auf der B29

Ein 37 Jahre alter Lkw-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 8:30 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart. Kurz nach der Anschlussstelle Weinstadt wollte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei den Audi eines 58-Jährigen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Lkw auf. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 21.000 Euro, verletzt wurde beim Unfall niemand. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, die linke Fahrspur war zeitweise gesperrt.

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