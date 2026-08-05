Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Brände - Exhibitionist - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Fensterscheibe zerstört

In der Ulmer Straße wurde zwischen Sonntag, 19.7.26 und Sonntag, 2.8.26 an einem Gebäude eine Scheibe zerstört. Hierbei wurde eventuell eine Steinschleuder mit einem Metallgeschoss verwendet. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Exhibitionist

Dem Polizeipräsidium Aalen wurde mitgeteilt, dass am Dienstag gegen 15.45 Uhr ein Mann in der Rombacher Straße, im Bereich des dortigen Brunnens, in exhibitionistischer Weise aufgefallen sei. Der etwa 20 Jahre alte Mann war nur mit einer schwarzen Hose bekleidet. Diese habe er immer wieder geöffnet und sein Geschlechtsteil entblößt. Der augenscheinlich betrunkene Mann war etwa 170cm groß, hatte blonde Haare und Tattoos. Personen, welche die Person ebenfalls gesehen haben oder belästigt wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Aalen: Parkenden PKW beschädigt

Beim Vorbeifahren an einem geparkten Audi, der im Saumweg geparkt war, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Bopfingen: Heckenbrand

Am Dienstag gegen 15:35 Uhr geriet an der Einmündung Mörikestraße / Hölderlinstraße aus bisher unklarer Ursache eine Hecke in Brand. Die Hecke brannte auf einer Länge von ca. 20 Metern vollständig ab. Außerdem wurde ein angrenzender Strommast mit dazugehörigem Sicherungskasten angekokelt. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Der Polizeiposten Bopfingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07362 9602-0.

Wört: Arbeitsunfall

Ein 59-Jähriger fiel am Dienstag gegen 15:00 Uhr bei Montagearbeiten in einer Firma in der Amperestraße, vermutlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen, von einer Leiter. Dabei wurde er schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr einen VW, der in einem Parkhaus in der Straße Am Stadtgarten abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Eschach: Brand

Am Dienstag gegen 16:40 Uhr spielten mehrere Kinder auf einem Feldweg in der Nähe der Landstraße 1157. Als ein 12-Jähriger mit einem Feuerzeug Grashalme neben einer Bank entzündete, brach ein Feuer aus, welches die Kinder nicht selbständig löschen konnten und deshalb die Feuerwehr riefen. Durch den Brand entstand an dem Flurstück auf einer Fläche von etwa 350m² ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

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