Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Gaildorf: Verkehrsunfall mit Flucht

Am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr befuhr eine 28-jährige Ford-Fahrerin die Kanzleistraße und übersah dort eine 15-jährige Fußgängerin, welche die Fahrbahn querte. Es kam zum Kontakt zwischen dem Ford und der Fußgängerin, wodurch diese stürzte und sich leicht verletzte. Die 28-jährige Fahrerin des Ford, flüchtete anschließend mit ihrem Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit. Sie konnte im Rahmen der polizeilichen Unfallermittlungen festgestellt werden. Hierbei stellten die Beamten ebenfalls fest, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 08:45 Uhr und 16:20 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Unterlimpurger Straße auf dem Parkplatz eines Versicherungsunternehmens geparkten Opel und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen

Am Dienstagabend zwischen 23:30 Uhr und 23:55 Uhr beschädigte ein 30-jähriger Mann in einem psychischen Ausnahmezustand ein Fahrzeug und mehrere Vitrinen im Bereich der Gelbinger Gasse und Am Spitalbach. Hierbei verursachte er Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei konnte den 30-Jährigen festnehmen und in eine Fachklinik bringen.

Crailsheim: Unfallflucht

Auf dem Volksfestplatz wurde am Dienstag zwischen 7:15 Uhr und 13:30 Uhr ein geparkter Ford Fiesta durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- und Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von mehreren hundert Euro, weshalb die Polizei um Hinweise unter der Rufnummer 07951 4800 bittet.

Blaufelden: Ladestation beschädigt

Gegen 18 Uhr am Dienstagabend wurde auf einem Parkplatz in der Schrozberger Straße eine Schnellladestation für Elektroautos durch Unbekannte beschädigt. Ein Griff wurde beschädigt und das Display mit Farbe beschmiert. Der entstandene Schaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Personen, welche sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen unter 07951 4800 bei der Polizei zu melden.

Crailsheim: Unklarer Unfallhergang

Am Dienstag gegen 18 Uhr kam es in der Schönebürgstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 20-jährigen Fahrradfahrer und einem 47-jährigen Toyota-Fahrer. Der Unfallhergang ist bislang unklar. Während der Fahrradfahrer angibt, vom Pkw beim Einfahren auf die Straße erfasst worden zu sein, schildert der Toyota-Fahrer, der Radfahrer sei seitlich gegen sein Fahrzeug gefahren. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben bittet die Polizei Zeugen, sich unter 07951 4800 mit Hinweisen zum Unfallhergang oder Unfallverursacher zu melden.

Blaufelden: Unfall mit Schwerverletztem

Ein 70-jähriger Audi-Fahrer kam am Dienstag gegen 13:30 Uhr vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache, alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn der K2677 ab, überfuhr rund 200m weit ein Feld und stieß anschließend rechtsseitig mit einem Baum zusammen. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand zudem ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

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