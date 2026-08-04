PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Brand auf Balkon

Aalen (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es kurz vor 16:30 Uhr auf dem Balkon einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Albrecht-Dürer-Weg aus bislang ungeklärter Ursache zum Braundausbruch. Zunächst gerieten Möbel in Brand, das Feuer griff anschließend auf eine Markise über. Der darüber liegende Balkon wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Freiwillige Feuerwehr kam mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Schaden ca. 20.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die betroffene Wohnung bleibt nach derzeitigem Kenntnisstand bewohnbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 14:54

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und versuchter Einbruch

    Aalen (ots) - Michelfeld: versuchter Einbruch und Sachbeschädigung Zwischen Montag, den 03.08.2026 gegen 17:00 Uhr und Dienstag, den 04.08.2026 gegen 06:45 Uhr versuchten in Michelfeld unbekannte Täter erfolglos einen Bauwagen an der L1046 aufzuhebeln. An der Rückseite des Bauwagens konnten zudem Farbschmierereien festgestellt werden. Die Täter verursachten einen ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 14:45

    POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Unfallflucht

    Aalen (ots) - Abtsgmünd: Parkenden PKW beschädigt In der Otto-Dix-Straße wurde zwischen Freitagmorgen, 10 Uhr und Samstagmittag, 12 Uhr ein Audi beschädigt, welcher dort ordnungsgemäß auf einem Parkplatz abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Telefonnummer 07366 96660 entgegen. Göggingen: Motorrad entwendet Ein Yamaha, die auf dem Parkplatz des Götzenbachstausees ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 14:32

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall & Verkehrskontrollen

    Aalen (ots) - Winterbach: Verkehrsunfall auf der B29 Ein 61 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 6:50 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart auf der linken Fahrspur. Hierbei kam er zu weit nach rechts und kollidierte mit dem rechts neben ihm fahrenden Opel eines 65-Jährigen. An den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro, verletzt wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren