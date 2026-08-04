Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Brand auf Balkon

Aalen (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es kurz vor 16:30 Uhr auf dem Balkon einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Albrecht-Dürer-Weg aus bislang ungeklärter Ursache zum Braundausbruch. Zunächst gerieten Möbel in Brand, das Feuer griff anschließend auf eine Markise über. Der darüber liegende Balkon wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Freiwillige Feuerwehr kam mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Schaden ca. 20.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die betroffene Wohnung bleibt nach derzeitigem Kenntnisstand bewohnbar.

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