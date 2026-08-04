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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Michelfeld: versuchter Einbruch und Sachbeschädigung

Zwischen Montag, den 03.08.2026 gegen 17:00 Uhr und Dienstag, den 04.08.2026 gegen 06:45 Uhr versuchten in Michelfeld unbekannte Täter erfolglos einen Bauwagen an der L1046 aufzuhebeln. An der Rückseite des Bauwagens konnten zudem Farbschmierereien festgestellt werden. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 0791 4000 zu melden.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Montag im Zeitraum von 10:40 Uhr bis 20:50 Uhr wurde in der Schloßstraße auf einem Parkplatz ein ordnungsgemäß geparkter VW durch einen Unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug zudem nach hinten auf einen dort befindlichen Zaun geschoben. Insgesamt entstand mindestens ein Sachschaden von 5000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-105
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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