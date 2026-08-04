Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Unfallflucht

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Parkenden PKW beschädigt

In der Otto-Dix-Straße wurde zwischen Freitagmorgen, 10 Uhr und Samstagmittag, 12 Uhr ein Audi beschädigt, welcher dort ordnungsgemäß auf einem Parkplatz abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Telefonnummer 07366 96660 entgegen.

Göggingen: Motorrad entwendet

Ein Yamaha, die auf dem Parkplatz des Götzenbachstausees geparkt war, wurde zwischen Sonntagabend, 22 Uhr und Montagmorgen, 3 Uhr entwendet. Am Motorrad ist das amtliche Kennzeichen GP-NY 23 angebracht. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Motorrades nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Telefonnummer 07175 9219680 entgegen.

Neresheim: Dieseldiebstahl

Aus zwei Planierwalzen, welche auf einer Baustelle im Dossinger Tal abgestellt sind, wurden insgesamt etwa 300 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

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